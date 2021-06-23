Скільки вакцин проти коронавірусу Україна отримає в липні

У липні очікується постачання в Україну 7,7 мільйона доз вакцини від коронавірусу. Більшість з яких – 5,325 мільйона – китайський Coronavac.

Про це сьогодні заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін під час онлайн-дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися".

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У нас сьогодні по Sinovac є підписані зобов’язання і планується, що ще 5,325 мільйона доз вакцини будуть закуплені Crown Agents. Ми очікуємо, що повністю ці обсяги повинні прибути в Україну протягом липня,

– наголосив Кузін.

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплені 1 755 139 людей, з них повністю імунізовані – 394 107 осіб, це всього 0,9% від усього населення країни.

За останню добу в Україні виявили 835 нових хворих на коронавірус. Загалом від початку епідемії в країні захворіли 2 230 977 українців. Померли 52 123 пацієнти, із них 70 – за останню добу. Одужали 2 155 261 особа, за останню добу – 2292.

Українців вакцинують трьома препаратами проти коронавірусу: AstraZeneca (Covishield), Pfizer-BioNTech та Sinovac Biotech.