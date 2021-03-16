Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак розповіла, скільки доз вакцин Covishield (AstraZeneca) утилізували в Україні. В кожному випадку МОЗ проведе розслідування, чому так сталося.

Від початку кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні утилізували 199 доз вакцини AstraZeneca. Загалом в Україну поставили 500 тисяч доз.

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Завжди є розливи вакцин. Чи це кір, чи це будь-яка вакцина. І в цій ситуації це також можуть бути розливи. І це передбачено інструкціями. Друге – є чітка норма Міністерства охорони здоров'я: дози надлишкові запропонувати іншим. Значить в кожному конкретному випадку МОЗ проведе розслідування, чому так сталося,

– сказала Микичак.

Станом на ранок 15 березня в Україні першу дозу вакцини отримали 53 155 людей.

Коли вакцинують людей не з пріоритетного списку

Джерело: 24 канал

Коли є відмова від вакцинації тих людей, яких було записано на щеплення і заради них був відкритий 10-дозний флакон.

Коли кількість людей, яких вакцинують в день роботи мобільної бригади, не кратна 10 й залишилось декілька доз препарату.

Коли людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази до вакцинації. В таких випадках до вакцинації можна запросити іншу людину.

У кожному флаконі вакцини Covishield міститься 10 доз вакцини. Після відкриття флакону весь його вміст повинен бути використаний впродовж 6 годин. Повторне охолодження або використання вакцини суворо заборонене.