Скільки вакцинованих людей госпіталізували з COVID-19 на Одещині

Голова БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова опублікувала дані щодо госпіталізації та смертності від коронавірусу за останній місяць в Одеській області.

Госпіталізація хворих на коронавірус в Одесі

А словами волонтерки, через коронавірусні лікарні Одеської області (за винятком двох, МКЛ 1 та МКЛ 5, які на момент публікації посту не передали дані) у жовтні пройшло 5408 пацієнтів.

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Вакциновані однією або двома дозами будь-якої вакцини з них були всього 197 осіб – трохи більше ніж 3% (невідомо скільки з них купили сертифікати).

Ці пацієнти були вакциновані такими препаратами:

CoronaVac 116;

Pfizer – 42 пацієнти;

AstraZeneca – 32;

Moderna – 7.

Але робити якісь висновки з цих цифр – навряд чи варто. Адже, наприклад, на Одещині CoronaVac вакцинували в рази більше людей, ніж Pfizer та Moderna. Що не могло не вплинути на це співвідношення,

– пояснила Катерина Ножевнікова.

Скільки вакцинованих людей померло в Одесі

У жовтні від коронавірусу на Одещині померли 892 невакцинованих людини та 20 вакцинованих (один померлий був щеплений AstraZeneca, 16 – CoronaVac, 3 – Pfizer).

І в частині лікарень Одеської області, які передали дані, у жовтні, на піку чергової хвилі пандемії, не помер жоден вакцинований пацієнт.

Дані щодо двох коронавірусних стаціонарів – у Подільську та Дунайській свідчать, що більшість із вакцинованих пацієнтів, які були госпіталізовані, – переступили вікову позначку 60+. Померли ж у цих двох лікарнях 5 вакцинованих мешканців області: 59, 68, 70 та двоє – 74 років (один із них отримав лише одну дозу). Тоді як летальність серед невакцинованих у жовтні у цих двох лікарнях становила 159 осіб.

Текст публікації Катерини Ножевнікової:

За жовтень місяць проліковано у стаціонарах міста та області 5408 пацієнтів. З них вакциновано 197 осіб (дані в розрізі 1 і 2 дози отримуємо) на прикладі двох стаціонарів жінок розгорнуто. Скільки липових із них теж на жаль не зрозуміло.

За виробниками ці 197 діляться на:

Астразенека 32 людини;

Короновак 116 людей

Файзер 42 людей;

Модерна 7 людей.

Варто зазначити, що такий дисбаланс серед вакцинованих пацієнтів поки що не говорить про якість самої вакцини. Провакцинованих модерною та файзером у нас у рази менше, ніж короновок.

Летальних за місяць:

не вакциновані – 892 особи

вакцинованих – 20 осіб (1 Айстра, 16 Короновак, 3 Файзер)…