Скільки вакцинованих людей госпіталізували з COVID-19 на Одещині

10 листопада 2021 , 18:24
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Джерело:

Фейсбук Катерини Ножевнікової

Голова БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова опублікувала дані щодо госпіталізації та смертності від коронавірусу за останній місяць в Одеській області.

Госпіталізація хворих на коронавірус в Одесі

А словами волонтерки, через коронавірусні лікарні Одеської області (за винятком двох, МКЛ 1 та МКЛ 5, які на момент публікації посту не передали дані) у жовтні пройшло 5408 пацієнтів.

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Вакциновані однією або двома дозами будь-якої вакцини з них були всього 197 осіб – трохи більше ніж 3% (невідомо скільки з них купили сертифікати).

Ці пацієнти були вакциновані такими препаратами:

  • CoronaVac 116; 
  • Pfizer – 42 пацієнти; 
  • AstraZeneca – 32; 
  • Moderna – 7.

Але робити якісь  висновки з цих цифр – навряд чи варто. Адже, наприклад, на Одещині CoronaVac вакцинували в рази більше людей, ніж Pfizer та Moderna. Що не могло не вплинути на це співвідношення, 
– пояснила Катерина Ножевнікова.

Скільки вакцинованих людей померло в Одесі

У жовтні від коронавірусу на Одещині померли 892 невакцинованих людини та 20 вакцинованих (один померлий був щеплений AstraZeneca, 16 – CoronaVac, 3 – Pfizer).

І в частині лікарень Одеської області, які передали дані, у жовтні, на піку чергової хвилі пандемії, не помер жоден вакцинований пацієнт.

Дані щодо двох коронавірусних стаціонарів – у Подільську та Дунайській свідчать, що більшість із вакцинованих пацієнтів, які були госпіталізовані, – переступили вікову позначку 60+. Померли ж у цих двох лікарнях 5 вакцинованих мешканців області: 59, 68, 70 та двоє – 74 років (один із них отримав лише одну дозу). Тоді як летальність серед невакцинованих у жовтні у цих двох лікарнях становила 159 осіб.

Текст публікації Катерини Ножевнікової: 

За жовтень місяць проліковано у стаціонарах міста та області 5408 пацієнтів. З них вакциновано 197 осіб (дані в розрізі 1 і 2 дози отримуємо) на прикладі двох стаціонарів жінок розгорнуто. Скільки липових із них теж на жаль не зрозуміло.

За виробниками ці 197 діляться на:
Астразенека 32 людини;
Короновак 116 людей
Файзер 42 людей;
Модерна 7 людей. 

Варто зазначити, що такий дисбаланс серед вакцинованих пацієнтів поки що не говорить про якість самої вакцини. Провакцинованих модерною та файзером у нас у рази менше, ніж короновок.
Летальних за місяць:
не вакциновані – 892 особи
вакцинованих – 20 осіб (1 Айстра, 16 Короновак, 3 Файзер)…

Які темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні

Щонайменше одну дозу отримали 11 697 384 людей . Повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 громадяни (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). За минулу добу, 9 листопада, проти коронавірусу вакцинувалися 267 401 людина.
Автор: Олександр Бевза