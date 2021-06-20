Добова статистика
За останню добу одну дозу отримали 21 616 людей, повністю імунізовані – 3 987 людей.
До теми В Україні за добу інфікувались коронавірусом 479 людей
Протягом доби працювали:
- 214 мобільних бригад,
- 362 пункти щеплення;
- 46 центрів вакцинації.
Темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 722 327 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 українців (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).
Загалом проведено 2 082 102 щеплення.
Вакцинація триває близько 4 місяців. Почали імунізацію українців препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, згодом додали також вакцини інших виробників.
Таким чином картина проведених щеплень станом на 20 червня виглядає так:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 183,
- Coronavac – 457 826,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 420 463,
- AstraZeneca – 356 465,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу