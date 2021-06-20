Скільки вакцинованих проти COVID-19 в Україні: які препарати використовують найчастіше

За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 25 603 мешканці країни. Від початку вакцинальної кампанії в Україні імунізували 1 722 327 людей.

Добова статистика

За останню добу одну дозу отримали 21 616 людей, повністю імунізовані – 3 987 людей.

До теми В Україні за добу інфікувались коронавірусом 479 людей

Протягом доби працювали:

214 мобільних бригад,

362 пункти щеплення;

46 центрів вакцинації.

Темпи вакцинації в Україні

Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 715 211 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 722 327 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 359 777 українців (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Загалом проведено 2 082 102 щеплення.

Вакцинація триває близько 4 місяців. Почали імунізацію українців препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, згодом додали також вакцини інших виробників.

Таким чином картина проведених щеплень станом на 20 червня виглядає так:

Covishield (AstraZeneca) – 487 183,

Coronavac – 457 826,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 420 463,

AstraZeneca – 356 465,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу