Скільки важать хромосоми людини: вчені вперше визначили їхню масу

Вчені з Центру нанотехнологій при Університетському коледжі Лондона (Велика Британія) та Державного університету Нью-Мексико (США) вперше виміряли масу хромосом в організмі людини. Вони зробили це за допомогою рентгенівських променів.

Так, аби "зважити" хромосоми, вчені використали когерентне рентгенівське випромінювання, доступне на новітніх синхротронних джерелах. У підсумку вага 46 хромосом виявилась більшою, ніж очікувалось.

До теми Хромосоми виглядають не так, як усі думали: нове зображення

Аби виміряти масу хромосом, дослідники використали прискорювальний комплекс Diamond Light Source. Це джерело синхротронного випромінювання третього покоління, яке розміщене в графстві Оксфордшир.

Спершу група науковців визначила кількість електронів у всіх 46 хромосомах людини (23 пари) – головних структурно-функціональних елементах клітинного ядра, які несуть гени, розміщені в лінійному порядку й відповідальні за зберігання і відтворення генетичної інформації.

Як виявилося, ці структури приблизно у 20 разів важчі від розміщених у них чотирьох копій 3,5 мільярда пар основ ДНК. Все через те, що хромосоми складаються також і з білків, які виконують різні й дуже важливі функції.

Як проводилось дослідження

Метод, який використовували вчені, називається рентгенівської птихографією. Це сканувальна техніка отримання зображень об'єктів, розміри яких значно перевищують поперечні розміри фокальної плями (електронів, рентгенівського випромінювання) на зразку. Для створення високочутливої ​​тривимірної реконструкції вона містить зшивання дифракційних картин, які виникають при проходженні рентгенівського променя через хромосоми.

Промінь Diamond Light Source був в мільярди разів яскравішим за Сонце: дуже велика кількість фотонів проходила через нього в конкретний момент часу. Саме так науковці досягнули високої роздільної здатності зображення.

Хромосоми були зображені в метафазі – перед розділенням на 2 дочірні клітини.

Вчені займаються вивченням хромосом вже 130 років, але частини цих складних структур все ще маловивчені. Ми вперше змогли точно визначити їх масу,

– розповів старший автор дослідження професор Ян Робінсон.

Тож скільки важать хромосоми?

Під час вимірювання виявилось, що 46 хромосом в кожній клітини людини важать 242 пікограми (трильйонні частки грама).

Це важче, ніж ми очікували, і, ймовірно, вказує на незрозумілу надлишкову масу хромосом,

– додав Робінсон.