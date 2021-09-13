Американські психологи виявили, що існує межа, після якої настає зниження суб'єктивного відчуття щастя через відсутність продуктивності і цілі.

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Деталі дослідження

Вчені з Університету Пенсільванії проаналізували дані 21 736 американців, які брали участь в опитуванні у 2012-2013 роках.

Вони детально описували все, що робили впродовж доби, вказавши час і тривалість усіх занять, а також оцінювали власний рівень задоволеності.

Результати показали, що зі збільшенням вільного часу підвищувалось і відчуття щастя опитаних, але приблизно після 2 – 5 годин зростання, це відчуття знижувалось.

Також вони вивчили дані 13 639 жителів США. Учасників запитували про кількість вільного часу в будні дні просили оцінити відчуття задоволеності за шкалою від одного до чотирьох.

І знову високий рівень вільного часу корелював зі щастям, але до певної межі.



Надто багато вільного часу може стати причиною пригніченого настрою / Фото Unsplash

Для того, щоб краще зрозуміти цей феномен, дослідники провели кілька експериментів:

у першому учасників просили уявити, що протягом найближчого півроку у них буде певна кількість вільного часу: у когось – 15 хвилин в день, у когось – 3,5 години, та 7 годин.

Перша група відчувала стрес через потенційну неможливість зайнятися своїми справами, а третя відчувала себе менш продуктивною, ніж ті, хто був у другій.

у другому експерименті психологи вивчали роль продуктивності: учасників попросили уявити, що у них з'явились або 3,5 вільних години в день, або 7, але при цьому вони витрачають цей час або на щось корисне (прогулянки, хобі, заняття спортом) або марне (перегляд телепередач або скролінг стрічок в соцмережах).

Ті, учасники, які мали більше вільного часу, розповіли, що відчували менше задоволення займаючись непродуктивними справами. Однак ті, хто займався корисною діяльністю, відчували себе так само добре, як і ті, у кого було удвічі менше вільного часу.