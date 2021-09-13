Скільки вільного часу потрібно для щастя: спойлер – забагато згубно для психіки
Джерело:Science Daily
Відпочити від роботи та інших турбот і займатись тим, що приносить задоволення – це точно приносить задоволення. Водночас, коли у людини занадто багато вільного часу, це може мати зворотний ефект.
Американські психологи виявили, що існує межа, після якої настає зниження суб'єктивного відчуття щастя через відсутність продуктивності і цілі.
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Деталі дослідження
- Вчені з Університету Пенсільванії проаналізували дані 21 736 американців, які брали участь в опитуванні у 2012-2013 роках.
- Вони детально описували все, що робили впродовж доби, вказавши час і тривалість усіх занять, а також оцінювали власний рівень задоволеності.
Також вони вивчили дані 13 639 жителів США. Учасників запитували про кількість вільного часу в будні дні просили оцінити відчуття задоволеності за шкалою від одного до чотирьох.
І знову високий рівень вільного часу корелював зі щастям, але до певної межі.
Надто багато вільного часу може стати причиною пригніченого настрою / Фото Unsplash
Для того, щоб краще зрозуміти цей феномен, дослідники провели кілька експериментів:
- у першому учасників просили уявити, що протягом найближчого півроку у них буде певна кількість вільного часу: у когось – 15 хвилин в день, у когось – 3,5 години, та 7 годин.
- у другому експерименті психологи вивчали роль продуктивності: учасників попросили уявити, що у них з'явились або 3,5 вільних години в день, або 7, але при цьому вони витрачають цей час або на щось корисне (прогулянки, хобі, заняття спортом) або марне (перегляд телепередач або скролінг стрічок в соцмережах).