Які види раку виникають частіше

Основна частка онкозахворювань припала на рак стравоходу (189 700 випадків), рак печінки (154 700) та рак молочної залози (98 300). За ними слідували рак товстої кишки, рак горла і злоякісні пухлини ротової порожнини.

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Вчені використовували оцінки вживання алкоголю у 2020 році, які отримали з опитувань, даних виробництва і продажу.

у новому дослідженні помірним вважалося вживання еквівалента від 0 до 20 грамів чистого спирту в день;

ризикованим – від 20 до 60 грамів;

важким – понад 60 грамів в день.

Щоб розрахувати внесок алкоголю в онкологічну захворюваність, вчені скористалися більш ранніми науковими даними.

Навіть помірне вживання алкоголю викликає рак

Ризикований і важкий режими випивання були пов'язані з 39% і 47% нових випадків раку, пов'язаних з алкоголем, у 2020 році. Помірне вживання алкоголю теж, згідно з новими даними, не завжди проходило безслідно, воно стало причиною 14% випадків раку цієї групи. Найчастіше рак внаслідок вживання алкоголю розвивався в Східній і Центральній Азії та Східній Європі.

Наше дослідження підкреслює внесок навіть порівняно невеликих доз алкоголю в розвиток раку. Це тривожний факт, але він вказує на те, що навіть невеликі зміни в характері вживання на громадському рівні може позитивно позначитися на майбутній онкологічні захворюваності,

– зазначили науковці.

Автори вказують, що оцінювати кількість випадків раку, пов'язаних з алкоголем, вкрай складно. Це пов'язано з тим, що чверть продажів алкоголю не фіксується в державних документах. У зв'язку з цим, значення цього шкідливого аспекту може бути недооціненим.