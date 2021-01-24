У Збройних Силах України зафіксували 40-й випадок смерті, спричиненої коронавірусом. Станом на 24 січня на COVID-19 хворіє 768 осіб.

Статистика коронавірусу в ЗСУ

За минулу добу зареєстровано 25 нових випадків зараження коронавірусом. Про це інформує у фейсбуці Командування Медичних сил ЗСУ.

До речі В Україні майже 4 тисячі нових хворих на COVID-19: ситуація в областях

На ізоляції та самоізоляції перебуває 128 людей. У найближчі 3 доби карантин закінчиться у 14 військовослужбовців. Всього за час пандемії коронавірусу одужало 14 439 осіб.

Що відомо про летальний випадок

Позитивний результат ПЛР-тесту працівник ЗСУ отримав 4 січня.

Він стаціонарно лікувався у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився, проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

У заклади охорони здоров’я госпіталізовано 7 військових

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 4 військовослужбовці;

59 військовий мобільний госпіталь – 3 військовослужбовці;

Їхній стан здоров’я задовільний, пацієнти отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома перебуває 18 осіб

Київська область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ;

Житомирська область – 6 військовослужбовців;

Львівська область – 2 військовослужбовці;

Волинська область – 1 військовослужбовець;

Чернігівська область – 1 працівник ЗСУ;

У них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксували 1,23 мільйона випадків інфікування. За цей час одужали 975 тисяч українців, на жаль, померли – 22 830 осіб.