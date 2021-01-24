Коронавірус у ЗСУ: хвороба забрала ще одне життя

24 січня 2021 , 13:44
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У Збройних Силах України зафіксували 40-й випадок смерті, спричиненої коронавірусом. Станом на 24 січня на COVID-19 хворіє 768 осіб.

Статистика коронавірусу в ЗСУ

За минулу добу зареєстровано 25 нових випадків зараження коронавірусом. Про це інформує у фейсбуці Командування Медичних сил ЗСУ.

До речі В Україні майже 4 тисячі нових хворих на COVID-19: ситуація в областях

На ізоляції та самоізоляції перебуває 128 людей. У найближчі 3 доби карантин закінчиться у 14 військовослужбовців. Всього за час пандемії коронавірусу одужало 14 439 осіб.

Що відомо про летальний випадок

  • Позитивний результат ПЛР-тесту працівник ЗСУ отримав 4 січня.
  • Він стаціонарно лікувався у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.
  • Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився, проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

У заклади охорони здоров’я госпіталізовано 7 військових

  • Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 4 військовослужбовці;
  • 59 військовий мобільний госпіталь – 3 військовослужбовці;
  • Їхній стан здоров’я задовільний, пацієнти отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома перебуває 18 осіб

  • Київська область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ;
  • Житомирська область – 6 військовослужбовців;
  • Львівська область – 2 військовослужбовці;
  • Волинська область – 1 військовослужбовець;
  • Чернігівська область – 1 працівник ЗСУ;
  • У них спостерігається легкий перебіг захворювання.
Зверніть увагу! Від початку пандемії коронавірусу в Україні зафіксували 1,23 мільйона випадків інфікування. За цей час одужали 975 тисяч українців, на жаль, померли – 22 830 осіб.