У Збройних силах України за минулу добу, 9 лютого, зареєстровано 36 нових випадків коронавірсної інфекції. З них четверо військових госпіталізовано. Добу перед тим зареєстрували аналогічну кількість хворих.

Епідемічна ситуація у Збройних силах України На гостру респіраторну хворобу COVID-19 зараз хворіє 567 осіб. На ізоляції перебувають 48 людей. До теми В Україні понад 3 тисячі нових хворих на COVID-19: статистика в областях За час пандемії вже одужало 15 261 військовий, летальних випадків – 43. За минулу добу зареєстровано 36 нових випадків. З них госпіталізували 4 особи: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовця

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 1 військовослужбовець

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець Хворим призначено необхідне лікування, стан здоров'я хворих задовільний. Важливо! Командування Медичних сил Збройних сил України нагаує, що варто дотримуватися соціальної дистанції, правил особистої гігієни та загальних правил карантину, щоб убезпечити себе та своїх близьких від хвороби.