Коронавірус у ЗСУ: скільки військових підхопили COVID-19
У Збройних силах України за минулу добу, 9 лютого, зареєстровано 36 нових випадків коронавірсної інфекції. З них четверо військових госпіталізовано. Добу перед тим зареєстрували аналогічну кількість хворих.
Епідемічна ситуація у Збройних силах України
На гостру респіраторну хворобу COVID-19 зараз хворіє 567 осіб. На ізоляції перебувають 48 людей.
До теми В Україні понад 3 тисячі нових хворих на COVID-19: статистика в областях
За час пандемії вже одужало 15 261 військовий, летальних випадків – 43. За минулу добу зареєстровано 36 нових випадків.
З них госпіталізували 4 особи:
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовця
- Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – 1 військовослужбовець
- Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець
Хворим призначено необхідне лікування, стан здоров'я хворих задовільний.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter