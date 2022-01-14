В Україні достатньо вакцин проти COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 12 грудня 2021 року на національному, регіональних та місцевих складах були вакцини:

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CoronaVac – понад 990 тисяч доз,

Pfizer – понад 9,1 мільйона доз,

AstraZeneca – 102 тисяч доз,

Moderna – 2,2 мільйона доз.

Довідка! Україна на 2022 рік підписала контракти на постачання 25 мільйонів доз вакцин Pfizer та 6,5 мільйона CoronaVac. Ще близько 10 мільйонів доз повинні надійти як допомога в рамках глобального механізму COVAX.

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії вдалося провести усього 29 218 505 щеплень.

Загалом отримали першу дозу – 14 941 500 людей; отримали дві дози – 14 197 703 людини; додаткову дозу – 8 639 людей; бустерну дозу – 70 663 людей.

Вже майже 50% українців вакциновані проти коронавірусу.

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