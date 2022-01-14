Скільки і якої вакцини проти COVID-19 є зараз в Україні
14 січня 2022 , 19:14Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
В Україні наразі є понад 12 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 чотирьох різних виробників.
В Україні достатньо вакцин проти COVID-19
За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 12 грудня 2021 року на національному, регіональних та місцевих складах були вакцини:
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- CoronaVac – понад 990 тисяч доз,
- Pfizer – понад 9,1 мільйона доз,
- AstraZeneca – 102 тисяч доз,
- Moderna – 2,2 мільйона доз.
Актуальна статистика вакцинації
- Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії вдалося провести усього 29 218 505 щеплень.
- Загалом отримали першу дозу – 14 941 500 людей; отримали дві дози – 14 197 703 людини; додаткову дозу – 8 639 людей; бустерну дозу – 70 663 людей.
- Вже майже 50% українців вакциновані проти коронавірусу.
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