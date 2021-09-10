У порівнянні з 2014 роком вона виросла на 0,3%. Про повідомили у європейському статистичному агентстві.

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Загалом, частка громадян країн Євросоюзу, які страждають хронічною депресією, у 2019 році склала 7,2%.

Найбільше тих, хто страждає на це захворюванням, зафіксували у таких країнах:

у Словенії – 15,1%;

Португалії – 12,2%;

Швеція – 11,7%.

На іншому кінці шкали розташувалися Румунія. Там 1% від загальної статистики хворіє на цю недугу. У Болгарії – 2,7% і в Мальті – 3,5%.

Хто хворіє частіше

Дослідники також звернули увагу на те, що в ЄС жінки частіше страждають від депресії, ніж чоловіки. Найвищу частку жінок з депресією зафіксували у Португалії (16,4%) і у Словенії (16%).

Разом з тим, у Словенії також зафіксували найвищу частку чоловіків з депресією – 14,3%. За нею йдуть Швеція (10%) і Німеччина (9,9%).

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Що кажуть у ВООЗ

Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вьсого понад 260 мільйонів жителів землі зараз страждають на клінічну депресію.

Щороку від цього помирають приблизно 800 тисяч людей.

До неї особливо схильні підлітки, а також юнаки та дівчата віком від 15 до 29 років.

Боротьба з депресією складна тим, що нейрофізіологи поки не до кінця розуміють природу цієї хвороби. Також не можуть й визначити, скільки точно людей схильні до неї.