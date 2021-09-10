У порівнянні з 2014 роком вона виросла на 0,3%. Про повідомили у європейському статистичному агентстві.
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Загалом, частка громадян країн Євросоюзу, які страждають хронічною депресією, у 2019 році склала 7,2%.
Найбільше тих, хто страждає на це захворюванням, зафіксували у таких країнах:
- у Словенії – 15,1%;
- Португалії – 12,2%;
- Швеція – 11,7%.
На іншому кінці шкали розташувалися Румунія. Там 1% від загальної статистики хворіє на цю недугу. У Болгарії – 2,7% і в Мальті – 3,5%.
Хто хворіє частіше
Дослідники також звернули увагу на те, що в ЄС жінки частіше страждають від депресії, ніж чоловіки. Найвищу частку жінок з депресією зафіксували у Португалії (16,4%) і у Словенії (16%).
Разом з тим, у Словенії також зафіксували найвищу частку чоловіків з депресією – 14,3%. За нею йдуть Швеція (10%) і Німеччина (9,9%).
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Що кажуть у ВООЗ
- Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), вьсого понад 260 мільйонів жителів землі зараз страждають на клінічну депресію.
- Щороку від цього помирають приблизно 800 тисяч людей.
- До неї особливо схильні підлітки, а також юнаки та дівчата віком від 15 до 29 років.
Боротьба з депресією складна тим, що нейрофізіологи поки не до кінця розуміють природу цієї хвороби. Також не можуть й визначити, скільки точно людей схильні до неї.