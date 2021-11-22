Скільки заробляють фарм-гіганти, які випускають вакцину проти коронавірусу

Організація "Народний альянс з вакцин" підрахувала, що в сумі три фармацевтичні гіганти Pfizer, BioNTech і Moderna до вирахування податків зароблять до кінця року 34 мільярди доларів (що становить понад тисячу доларів за секунду).

Нерівномірний розподіл вакцин

Альянс обурений тим, що трійка компаній продає свої вакцини від коронавірусу для багатих країн, ігноруючи інші. Так Pfizer, BioNTech поставили менше 1% вироблених доз препарату в бідні країни, а Moderna – 0,2%.

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Peoples Vaccine Alliance також зазначають, що зазначені компанії отримали від держав фінансування у розмірі понад 8 мільярдів доларів.

Непристойно, що лише кілька компаній заробляють мільйони доларів прибутку кожну годину, у той час, як лише два відсотки людей у ​​країнах з низьким рівнем доходу були повністю вакциновані від коронавірусу,

– зазначили в організації.

Альянс закликає фармацевтичні компанії негайно призупинити дію патентів на свої вакцини, тести та методи лікування коронавірусу. Вони також вимагають урядів, у тому числі США, натиснути на корпорації, щоб ті надали технології бідним країнам.

Інші звинувачення фармацевтичних компаній

Раніше спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Девід Набарро заявив, що коронавірусна інфекція COVID-19 перетворилася на пандемію для бідних країн та бідних людей.

Також міжнародна організація Amnesty International звинуватила шість найбільших виробників ліків: AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax та Pfizer у несправедливому розподілі вакцин. Правозахисники стверджують, що через те, що фарм-гіганти відмовляються брати участь у гуманітарних програмах, створився перекіс: у багатих країнах повністю щеплено більша частина населення, а у бідних – лише 1%.