Вакцинація проти коронавірусу рятує життя

Про це він заявив на брифінгу в п'ятницю, 5 листопада. Віктор Ляшко вкотре закликав українців вакцинуватися від коронавірусу, щоб урятувати життя собі та своїм близьким і навів останню статистику.

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Віктор Ляшко “Лише вакцинація захищає і рятує життя. Завдяки вакцинації кожні 6 хвилин ми рятуємо одне людське життя. Серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити тільки одну річ – вакцинуватись самому і переконати це зробити своїх рідних та близьких. Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина – відповідальність”.

Міністр додав, що ключовою особливістю цієї хвилі коронавірусу є те, що 93% госпіталізованих – не вакциновані від цієї хвороби. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів – також не вакциновані.

Актуальна статистика COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ