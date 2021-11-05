Вакцинація проти коронавірусу рятує життя
Про це він заявив на брифінгу в п'ятницю, 5 листопада. Віктор Ляшко вкотре закликав українців вакцинуватися від коронавірусу, щоб урятувати життя собі та своїм близьким і навів останню статистику.
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Віктор Ляшко
“Лише вакцинація захищає і рятує життя. Завдяки вакцинації кожні 6 хвилин ми рятуємо одне людське життя. Серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі. Треба зробити тільки одну річ – вакцинуватись самому і переконати це зробити своїх рідних та близьких. Вакцини допоможуть подолати пандемію, але головна вакцина – відповідальність”.
Міністр додав, що ключовою особливістю цієї хвилі коронавірусу є те, що 93% госпіталізованих – не вакциновані від цієї хвороби. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів – також не вакциновані.
Актуальна статистика COVID-19 в Україні
Джерело: МОЗ
- Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 26 488 людей. До лікарень госпіталізували 5 497 людей з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 696 пацієнтів.
- Від початку пандемії COVID-19 в країні підтвердили 3 032 951 випадок захворювання. Жертвами коронавірусу стали 70 842 пацієнти.