Як вакцинація сприяє подоланню пандемії
Про ефективність вакцинальної кампанії у Великій Британії свідчать дані дослідження Управління охорони здоров'я Англії (PHE).
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Згідно з оцінками PHE, 60 тисяч смертей і 22 мільйони 57 тисяч заражень вдалося запобігти в результаті програми вакцинації від COVID-19 у період з 23 липня,
– йдеться в повідомленні дослідників.
Крім того, вакцинація запобігла близько 52,6 тисячі госпіталізацій внаслідок ускладненого перебігу коронавірусу.
Результати кращі, ніж прогнозували раніше
Такі нові дані щодо запобігання випадкам COVID-19 і смертям майже удвічі перевищують попередні, опубліковані три тижні тому.
Показники демонструють значний вплив вакцинаційної програми на порятунок життів і скорочення поширення вірусу,
– сказав Берналь.
Справжній масштаб захисту вакцинаційної програми також варто оцінити в контексті поширення мутованих версій коронавірусу, зокрема, штаму Дельта.
Вакцинальна програма продовжується
Дослідники також наголосили на необхідності завершення процедури вакцинації, а саме отримання саме двох доз препарату проти COVID-19 для максимального захисту від коронавірусної інфекції.
У Великій Британії ще в липні фіксували рекордні показники інфікувань коронавірусом, які реєстрували впродовж доби. Однак наразі фіксують зниження темпів поширення коронавірусу.
COVID-19 у Великій Британії
Джерело: дашборд Університету Джонса Гопкінса
Від початку пандемії у Великій Британії виявили понад 5,7 мільйона заражень COVID-19.
Більше ніж 129 тисяч інфікованих померли.
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