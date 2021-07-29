Скільки життів врятувала вакцинація в Англії: вражаючий підрахунок

В Англії вакцинація проти коронавірусу допомогла запобігти близько 60 тисяч смертей і понад 22 мільйонам заражень. В контексті поширення варіанту Дельта цифри можуть бути навіть вищими.

Як вакцинація сприяє подоланню пандемії

Про ефективність вакцинальної кампанії у Великій Британії свідчать дані дослідження Управління охорони здоров'я Англії (PHE).

Цікаво Чому утворюються тромби при COVID-19: пояснення науковців

Згідно з оцінками PHE, 60 тисяч смертей і 22 мільйони 57 тисяч заражень вдалося запобігти в результаті програми вакцинації від COVID-19 у період з 23 липня,

– йдеться в повідомленні дослідників.

Крім того, вакцинація запобігла близько 52,6 тисячі госпіталізацій внаслідок ускладненого перебігу коронавірусу.

Результати кращі, ніж прогнозували раніше

Результати базуються на модельному аналізі даних PHE і відділу біостатистики Ради медичних досліджень Кембриджського університету.

Такі нові дані щодо запобігання випадкам COVID-19 і смертям майже удвічі перевищують попередні, опубліковані три тижні тому.

Епідеміолог Джеймі Лопес Берналь назвав такі результати "значним впливом" вакцинації на епідеміологічну ситуацію та протидію COVID-19.

Показники демонструють значний вплив вакцинаційної програми на порятунок життів і скорочення поширення вірусу,

– сказав Берналь.

Справжній масштаб захисту вакцинаційної програми також варто оцінити в контексті поширення мутованих версій коронавірусу, зокрема, штаму Дельта.

Вакцинальна програма продовжується

Дослідники також наголосили на необхідності завершення процедури вакцинації, а саме отримання саме двох доз препарату проти COVID-19 для максимального захисту від коронавірусної інфекції.

У Великій Британії ще в липні фіксували рекордні показники інфікувань коронавірусом, які реєстрували впродовж доби. Однак наразі фіксують зниження темпів поширення коронавірусу.

COVID-19 у Великій Британії

Джерело: дашборд Університету Джонса Гопкінса

Від початку пандемії у Великій Британії виявили понад 5,7 мільйона заражень COVID-19.

Більше ніж 129 тисяч інфікованих померли.

До теми У Великій Британії зафіксували новий штам коронавірусу