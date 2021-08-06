Скільки живуть антитіла у перехворілих на COVID-19

Вчені отримали нові дані про антитіла до коронавірусу у перехворілих пацієнтів. З'ясувалося, що вони можуть не лише досить довго зберігатися, але й зростати.

Антитіла можуть залишитися активними 7 місяців після того, як людина перехворіла на коронавірус. До такого висновку прийшли вчені з Барселонського Інституту глобального здоров'я.

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У дослідженні взяли участь 578 добровольців, які перехворіли на COVID-19 безсимптомно або в легкій формі. Усі люди були молодші 65 років.

Як проводилось дослідження

У людей брали проби крові впродовж 7 місяців після встановлення діагнозу.

Вчені перевіряли рівень і тип антитіл IgA, IgM і IgG до шести різних антигенів SARS-CoV-2, а ще антитіла до 4 раніше відомих коронавірусів, які викликають звичайну застуду.

Скільки ж тримаються антитіла

Після зараження імунна відповідь потужна, а потім починає падати.

Після цього в якийсь момент спостерігається стабілізація.

Але найцікавіше те, що у 75% пацієнтів, які не захворіли на коронавірус повторно, рівень антитіл почав навіть зростати. Але причини цього поки що невідомі.

Вчені також прийшли до висновку, що кількість антитіл не залежить від статі й віку.

Разом з тим дослідники виявили, що пацієнти з явними симптомами COVID-19 мали нижчий рівень антитіл до "застудних" коронавірусів. Натомість у безсимптомних пацієнтів він був вищим.