Скільки живуть антитіла у перехворілих на COVID-19
Джерело:Nature Communications
Вчені отримали нові дані про антитіла до коронавірусу у перехворілих пацієнтів. З'ясувалося, що вони можуть не лише досить довго зберігатися, але й зростати.
Антитіла можуть залишитися активними 7 місяців після того, як людина перехворіла на коронавірус. До такого висновку прийшли вчені з Барселонського Інституту глобального здоров'я.
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У дослідженні взяли участь 578 добровольців, які перехворіли на COVID-19 безсимптомно або в легкій формі. Усі люди були молодші 65 років.
Як проводилось дослідження
У людей брали проби крові впродовж 7 місяців після встановлення діагнозу.
Вчені перевіряли рівень і тип антитіл IgA, IgM і IgG до шести різних антигенів SARS-CoV-2, а ще антитіла до 4 раніше відомих коронавірусів, які викликають звичайну застуду.
Скільки ж тримаються антитіла
- Після зараження імунна відповідь потужна, а потім починає падати.
- Після цього в якийсь момент спостерігається стабілізація.
- Але найцікавіше те, що у 75% пацієнтів, які не захворіли на коронавірус повторно, рівень антитіл почав навіть зростати. Але причини цього поки що невідомі.
Разом з тим дослідники виявили, що пацієнти з явними симптомами COVID-19 мали нижчий рівень антитіл до "застудних" коронавірусів. Натомість у безсимптомних пацієнтів він був вищим.