В скількох країнах виявили штам коронавірусу Омікрон

Штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 57 країнах. За прогнозами Всесвітньої організації охорони ця кількість буде зростати.

Омікрон швидко поширюється

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. За його словами вірус матиме глобальне поширення.

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Варіант "Омікрон" вже зареєстровано в 57 країнах, і ми очікуємо, що це число продовжить зростати. Деякі особливості "Омікрона", включаючи його глобальне поширення і велику кількість мутацій, припускають, що він може зробити серйозний вплив на пандемію COVID-19,

– сказав голова ВООЗ.

Він додав, що поки важко передбачити, який це матиме вплив

"Зараз ми бачимо послідовну картину швидкого збільшення передачі, хоча на цю мить точні темпи збільшення в порівнянні з іншими варіантами як і раніше важко визначити", – заявив Гебреєсус.

Що відом про штам Омікрон

Його вже виявили у Європі, Ізраїлі, США, Гонконзі та інших країнах.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Поки що від нової версії COVID-19 не виявлено жодної смерті.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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