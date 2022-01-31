Україна на 46 місці в Європі за захворюваністю
За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, захворюваність на COVID-19 в Україні зростає вже 3 тижні. За цей час кількість випадків інфікування зросла у 7 разів на добу, а госпіталізацій – у 2 рази.
Детально Ляшко назвав терміни пікової захворюваності на коронавірус в Україні
Україна на сьогодні знаходиться на 46 місці серед 54 територій Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров'я за кількістю випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів,
– сказав Віктор Ляшко.
Скільки областей повідомили про Омікрон
За даними МОЗ, штам Омікрон підтвердили вже у 20 областях країни. Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та м. Києві.
Віктор Ляшко вкотре звернувся до українців, особливо до представників груп ризику, аби ті вакцинувались проти COVID-19.
Віктор Ляшко – очільник МОЗ
“Чим більше ми будемо вакцинуватися та збільшувати свій захист, тим більше ми зможемо уникнути додаткових госпіталізацій та втрат життів”.
Ризики госпіталізацій у вакцинованих та невакцинованих
Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) провів аналіз згідно з яким, невакциновані люди віком 50 – 64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини.
Також госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених віком 65+.
Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу