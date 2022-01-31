Україна на 46 місці в Європі за захворюваністю

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, захворюваність на COVID-19 в Україні зростає вже 3 тижні. За цей час кількість випадків інфікування зросла у 7 разів на добу, а госпіталізацій – у 2 рази.

Детально Ляшко назвав терміни пікової захворюваності на коронавірус в Україні

Україна на сьогодні знаходиться на 46 місці серед 54 територій Європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров'я за кількістю випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів,

– сказав Віктор Ляшко.

Скільки областей повідомили про Омікрон

За даними МОЗ, штам Омікрон підтвердили вже у 20 областях країни. Найбільшу кількість випадків зареєстрували в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та м. Києві.

Віктор Ляшко вкотре звернувся до українців, особливо до представників груп ризику, аби ті вакцинувались проти COVID-19.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Чим більше ми будемо вакцинуватися та збільшувати свій захист, тим більше ми зможемо уникнути додаткових госпіталізацій та втрат життів”.

Ризики госпіталізацій у вакцинованих та невакцинованих

Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) провів аналіз згідно з яким, невакциновані люди віком 50 – 64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини.

Також госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених віком 65+.

Увага! При появі будь-яких симптомів ГРВІ насамперед варто звернутись до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на COVID-19. До результатів тестування та під час видимих симптомів у відомстві кажуть, що варто не відвідувати місць загального скупчення людей та дотримуватись режиму самоізоляції.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу