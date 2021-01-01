В Україні оплатили 70 тисяч лікарняних через самоізоляцію у зв'язку з підозрою на коронавірус. Сума виплат становить 50% середньої зарплати людини.

Лікарняний по самоізоляції українці можуть оформити на 14 днів. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Це була наша ініціатива. Тому що, коли ми почали розглядати, як розірвати ланцюжок захворюваності. Ми зрозуміли, що може бути в родині людина, яка хвора, і щоб далі не йшло, то треба, щоб ця людина ізолювалася", – пояснила вона.

Є ж безсимптомні, а є, що люди не хворіють, і тому була запроваджена програма лікарняних по самоізоляції. Вона працює. Там 70 тисяч виплачених лікарняних. Вони йдуть 50% від середнього доходу людини,

– сказала Лазебна.

За її словами, є конкретний перелік дій, як оформити такий лікарняний. Окрім цього, така функція допомагає державі.

"Звертатися треба до сімейного лікаря, казати, що у мене хвора у родині людина, ми в одному приміщенні живемо. І буде оформлюватися лікарняний по самоізоляції", – додала вона.

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