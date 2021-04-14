Склад COVID-вакцин, якими вакцинують українців
В Україні використовують вакцини проти коронавірусу Covieshield (AstraZeneca) і CoronaVac та очікують на препарат AstraZeneca південнокорейського виробника SK Bioscience, а також на вакцину від Pfizer.
Джерело:МОЗ
У МОЗ оприлюднили склади вакцин
У Міністерстві охорони здоров'я наголосили на тому, що передусім склад вакцини варто знати для того, щоб уникнути можливої алергічної реакції після щеплення.
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Склад вакцин проти COVID-19 залежить від технології, що використовувалася для їх розробки,
– розповіли у МОЗ.
Тож, якщо ви маєте підозру, що у вас можете бути алергічна реакція, обов'язково зверніться до вашого сімейного лікаря чи терапевта найближчої лікарні.
Вакцина також складається з:
- L-гістидину або його гідрохлорит моногідрату – амінокислота, яка покращує обмін речовин в організмі;
- динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА) – використовується для стабілізації вакцини;
- магнію хлориду – також є стабілізатором вакцини;
- етанолу – стабілізує активний інгредієнт вакцини;
- полісорбату 80 – емульгатор, який зв’язує складники вакцини;
- натрію хлориду – розчинник, який коригує сольовий баланс вакцини;
- сахарози – запобігає замерзанню та стабілізує вакцину;
- води для ін'єкцій.
У МОЗ наголосили, що вакцини AstraZenecа різних виробників мають однаковий склад.
Вакцина також містить:
- гідроокис алюмінію – пришвидшує та підсилює дію активного компонента;
- гідрофосфати натрію (12-водний та моногідрат) – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла;
- хлорид натрію – розчинник, який коригує сольовий баланс вакцини.
До складу вакцини також входять:
- ліпідні частинки – вони формують захисний бар’єр для активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини;
- фосфоліпід – підсилює дію активного компонента,
- дигідрати фосфатів натрію та калію – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла;
- хлориди натрію та калію – коригують сольовий баланс вакцини;
- сахароза запобігає замерзанню та стабілізує вакцину;
- вода для ін'єкцій.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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