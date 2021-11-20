Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 18 250 людей, зокрема 1 463 дітей та 380 медпрацівників. Водночас одужали від коронавірусу вчора більше людей, аніж інфікувались.

До лікарень госпіталізували 3 594 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 664 людини. Натомість видужали 21 979 людей.

Днем раніше Ім'я першого COVID-хворого, небезпека варіанту AY.4.2

Лабораторії провели 99 130 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

  • методом ПЛР – 49 485,
  • методом ІФА – 11 843,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 802.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

  • м. Київ – 1484 хворих;
  • Вінницька – 776 хворих;
  • Волинська – 652 хворих;
  • Дніпропетровська – 1870 хворих;
  • Донецька – 1010 хворих;
  • Житомирська – 547 хворих;
  • Закарпатська – 519 хворих;
  • Запорізька – 1027 хворих;
  • Івано-Франківська – 570 хворих;
  • Київська – 965 хворих;
  • Кіровоградська – 234 хворих;
  • Луганська – 255 хворих;
  • Львівська – 1017 хворих;
  • Миколаївська – 907 хворих;
  • Одеська – 840 хворих;
  • Полтавська – 931 хворий;
  • Рівненська – 661 хворий;
  • Сумська – 461 хворий;
  • Тернопільська – 336 хворих;
  • Харківська – 657 хворих;
  • Херсонська – 222 хворих;
  • Хмельницька – 735 хворих;
  • Черкаська – 704 хворих;
  • Чернівецька – 203 хворих;
  • Чернігівська – 667 хворих;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу

У червоній зоні 19 регіонів

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило дані про ситуацію з карантинними обмеженнями в регіонах. Майже усі області відповідають показникам червоного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, по країні складає 694 на 100 тисяч населення. У Києві рівень захворюваності – 626 на 100 тисяч населення.

Станом на 19 листопада рівень госпіталізацій по країні становить 67,1, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.

У Києві рівень госпіталізацій становить 65,2 на 100 тисяч населення. Окрім столиці рівень госпіталізацій також перевищено у 16 регіонах.

Завантаженість ліжок з киснем по країні, яка визначена на рівні 65%, складає 57,3%. У Києві – 65,7%. Цей показник, окрім Києва, перевищено ще у 2 регіонах.


Актуальні показники госпіталізації та захворюваності в областях / Інфографіка МОЗ

Майже 13 мільйонів українців повністю вакцинувались проти COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні продовжують збільшувати темпи вакцинації проти коронавірусу. Від учора щеплення отримали 311 316 людей. Зокрема, першу дозу отримали 98 794 людини, другу дозу – 212 522 людини – вони завершили процес імунізації.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,
– наголосили у МОЗ.

В окупованому Криму рекордна захворюваність на COVID-19

Джерело: НВ

Російські окупанти повідомили про рекордну добову захворюваність на ковід у Криму. Впродовж доби 19 листопада у Криму зареєстрували 886 випадків COVID-19.Також офіційно підтвердили 22 летальних випадки. Одужали 885 пацієнтів.

Усього за час пандемії в Криму підтвердили 113 018 випадків інфікування коронавірусом. Станом на 20 листопада одужали 100 697 людей.

Новини про коронавірус у світі

Статистика COVID-19

Джерело: Університету Джонса Гопкінса

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 256 мільйонів хворих на коронавірус. Станом на сьогодні вірус забрав життя понад 5,1 мільйона людей.

До країн із найбільшою кількістю випадків зараження COVID-19 входять США, Велика Британія, Росія, Німеччина, Туреччина, Україна та Індія.