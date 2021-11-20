Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 18 250 людей, зокрема 1 463 дітей та 380 медпрацівників. Водночас одужали від коронавірусу вчора більше людей, аніж інфікувались.

До лікарень госпіталізували 3 594 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 664 людини. Натомість видужали 21 979 людей.

Днем раніше Ім'я першого COVID-хворого, небезпека варіанту AY.4.2

Лабораторії провели 99 130 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 49 485,

методом ІФА – 11 843,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 802.

Загальні показники поширення COVID-19 Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 3 322 308 людей, із них наразі видужали 2 748 500. Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 80 895 мешканці країни.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 1484 хворих;

Вінницька – 776 хворих;

Волинська – 652 хворих;

Дніпропетровська – 1870 хворих;

Донецька – 1010 хворих;

Житомирська – 547 хворих;

Закарпатська – 519 хворих;

Запорізька – 1027 хворих;

Івано-Франківська – 570 хворих;

Київська – 965 хворих;

Кіровоградська – 234 хворих;

Луганська – 255 хворих;

Львівська – 1017 хворих;

Миколаївська – 907 хворих;

Одеська – 840 хворих;

Полтавська – 931 хворий;

Рівненська – 661 хворий;

Сумська – 461 хворий;

Тернопільська – 336 хворих;

Харківська – 657 хворих;

Херсонська – 222 хворих;

Хмельницька – 735 хворих;

Черкаська – 704 хворих;

Чернівецька – 203 хворих;

Чернігівська – 667 хворих;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу

У червоній зоні 19 регіонів

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило дані про ситуацію з карантинними обмеженнями в регіонах. Майже усі області відповідають показникам червоного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, по країні складає 694 на 100 тисяч населення. У Києві рівень захворюваності – 626 на 100 тисяч населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Миколаївській – 1 129, Полтавській областях – 1 004.

Станом на 19 листопада рівень госпіталізацій по країні становить 67,1, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.

У Києві рівень госпіталізацій становить 65,2 на 100 тисяч населення. Окрім столиці рівень госпіталізацій також перевищено у 16 регіонах.

Завантаженість ліжок з киснем по країні, яка визначена на рівні 65%, складає 57,3%. У Києві – 65,7%. Цей показник, окрім Києва, перевищено ще у 2 регіонах.

Актуальні показники госпіталізації та захворюваності в областях / Інфографіка МОЗ

Майже 13 мільйонів українців повністю вакцинувались проти COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні продовжують збільшувати темпи вакцинації проти коронавірусу. Від учора щеплення отримали 311 316 людей. Зокрема, першу дозу отримали 98 794 людини, другу дозу – 212 522 людини – вони завершили процес імунізації.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,

– наголосили у МОЗ.

Загальні темпи вакцинації! В Україні щеплено 12 755 986 людей з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини. Загалом проведено 22 417 288 щеплень.

В окупованому Криму рекордна захворюваність на COVID-19

Джерело: НВ

Російські окупанти повідомили про рекордну добову захворюваність на ковід у Криму. Впродовж доби 19 листопада у Криму зареєстрували 886 випадків COVID-19.Також офіційно підтвердили 22 летальних випадки. Одужали 885 пацієнтів.

Усього за час пандемії в Криму підтвердили 113 018 випадків інфікування коронавірусом. Станом на 20 листопада одужали 100 697 людей.

Новини про коронавірус у світі

Статистика COVID-19

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 256 мільйонів хворих на коронавірус. Станом на сьогодні вірус забрав життя понад 5,1 мільйона людей.

До країн із найбільшою кількістю випадків зараження COVID-19 входять США, Велика Британія, Росія, Німеччина, Туреччина, Україна та Індія.