Складна ситуація у 2 регіонах, рекорд в Криму: новини про коронавірус 20 листопада
Джерело:24 канал
В Україні впродовж доби захворіли на коронавірус понад 18 тисяч людей, водночас видужали – більше. Продовжують зростати й темпи вакцинації, за добу щеплення отримали понад 300 тисяч українців. В червоній зоні карантину перебувають 19 регіонів, у двох з них найвищі показники госпіталізації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 листопада.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 18 250 людей, зокрема 1 463 дітей та 380 медпрацівників. Водночас одужали від коронавірусу вчора більше людей, аніж інфікувались.
До лікарень госпіталізували 3 594 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 664 людини. Натомість видужали 21 979 людей.
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Лабораторії провели 99 130 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:
- методом ПЛР – 49 485,
- методом ІФА – 11 843,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 802.
Загальні показники поширення COVID-19
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 3 322 308 людей, із них наразі видужали 2 748 500.
Втім, жертвами коронавірусної хвороби стали 80 895 мешканці країни.
Статистика коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 1484 хворих;
- Вінницька – 776 хворих;
- Волинська – 652 хворих;
- Дніпропетровська – 1870 хворих;
- Донецька – 1010 хворих;
- Житомирська – 547 хворих;
- Закарпатська – 519 хворих;
- Запорізька – 1027 хворих;
- Івано-Франківська – 570 хворих;
- Київська – 965 хворих;
- Кіровоградська – 234 хворих;
- Луганська – 255 хворих;
- Львівська – 1017 хворих;
- Миколаївська – 907 хворих;
- Одеська – 840 хворих;
- Полтавська – 931 хворий;
- Рівненська – 661 хворий;
- Сумська – 461 хворий;
- Тернопільська – 336 хворих;
- Харківська – 657 хворих;
- Херсонська – 222 хворих;
- Хмельницька – 735 хворих;
- Черкаська – 704 хворих;
- Чернівецька – 203 хворих;
- Чернігівська – 667 хворих;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу
У червоній зоні 19 регіонів
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило дані про ситуацію з карантинними обмеженнями в регіонах. Майже усі області відповідають показникам червоного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, по країні складає 694 на 100 тисяч населення. У Києві рівень захворюваності – 626 на 100 тисяч населення.Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Миколаївській – 1 129, Полтавській областях – 1 004.
Станом на 19 листопада рівень госпіталізацій по країні становить 67,1, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.
У Києві рівень госпіталізацій становить 65,2 на 100 тисяч населення. Окрім столиці рівень госпіталізацій також перевищено у 16 регіонах.
Завантаженість ліжок з киснем по країні, яка визначена на рівні 65%, складає 57,3%. У Києві – 65,7%. Цей показник, окрім Києва, перевищено ще у 2 регіонах.
Актуальні показники госпіталізації та захворюваності в областях / Інфографіка МОЗ
Майже 13 мільйонів українців повністю вакцинувались проти COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні продовжують збільшувати темпи вакцинації проти коронавірусу. Від учора щеплення отримали 311 316 людей. Зокрема, першу дозу отримали 98 794 людини, другу дозу – 212 522 людини – вони завершили процес імунізації.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини,
– наголосили у МОЗ.
Загальні темпи вакцинації! В Україні щеплено 12 755 986 людей з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини.
Загалом проведено 22 417 288 щеплень.
В окупованому Криму рекордна захворюваність на COVID-19
Джерело: НВ
Російські окупанти повідомили про рекордну добову захворюваність на ковід у Криму. Впродовж доби 19 листопада у Криму зареєстрували 886 випадків COVID-19.Також офіційно підтвердили 22 летальних випадки. Одужали 885 пацієнтів.
Усього за час пандемії в Криму підтвердили 113 018 випадків інфікування коронавірусом. Станом на 20 листопада одужали 100 697 людей.
Новини про коронавірус у світі
Статистика COVID-19
Джерело: Університету Джонса Гопкінса
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 256 мільйонів хворих на коронавірус. Станом на сьогодні вірус забрав життя понад 5,1 мільйона людей.
До країн із найбільшою кількістю випадків зараження COVID-19 входять США, Велика Британія, Росія, Німеччина, Туреччина, Україна та Індія.