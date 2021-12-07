Викрадення людей на заваді вакцинації

Все через озброєні банди, які викрадають людей уздовж маршрутів, якими доставляють вакцини. Там це звична справа.

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Нігерія є найбільш густонаселеною країною Африки. А такі поїздки необхідні, щоб вакцинувати проти коронавірусу якнайбільше жителів країни.

Крім того, така робота для медиків, окрім ризику насильства або й смерті, мало оплачується.

Зазначають, що озброєні групи у північно-західній та центральній частинах Нігерії цього року вбили сотні людей та викрали – ще тисячі. Все це заради викупу.

Увага! Влада поставила амбітну мету – прищепити 55 мільйонів із 206 мільйонів людей протягом наступних двох місяців.

Важкі умови для життя

Також ситуацію із вакцинацією ускладнюють важкі життєві умови мешканців. Одному працівникові клініки, який їздить у віддалені селища, вдається вакцинувати менш як 20 людей на день.

З чим це пов'язано? Багато сільських жителів – бідні і проводять більшу частину свого часу на фермах, розкиданих по сільській місцевості, а не у своїх будинках у селі. Тож застати їх вдома дуже важко.

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