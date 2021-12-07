Викрадення людей на заваді вакцинації
Все через озброєні банди, які викрадають людей уздовж маршрутів, якими доставляють вакцини. Там це звична справа.
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Нігерія є найбільш густонаселеною країною Африки. А такі поїздки необхідні, щоб вакцинувати проти коронавірусу якнайбільше жителів країни.
Крім того, така робота для медиків, окрім ризику насильства або й смерті, мало оплачується.
Зазначають, що озброєні групи у північно-західній та центральній частинах Нігерії цього року вбили сотні людей та викрали – ще тисячі. Все це заради викупу.
Важкі умови для життя
Також ситуацію із вакцинацією ускладнюють важкі життєві умови мешканців. Одному працівникові клініки, який їздить у віддалені селища, вдається вакцинувати менш як 20 людей на день.
З чим це пов'язано? Багато сільських жителів – бідні і проводять більшу частину свого часу на фермах, розкиданих по сільській місцевості, а не у своїх будинках у селі. Тож застати їх вдома дуже важко.
Омікрон у Нігерії
- У середу, 1 грудня, у Нігерії повідомили, що виявлили новий штам коронавірусу Омікрон. Хворі прибули з Південної Африки.
- Спочатку Нігерійський центр контролю захворювань (NCDC) заявляв, що штам коронавірусу Омікрон виявили у зразку, відібраному ще в жовтні 2021 року. Проте пізніше виявилося, що це був штам Дельта.