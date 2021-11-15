Новий препарат
Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. За його словами, Hipra проведе випробування на добровольцях в 10 лікарнях по всій Іспанії.
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При цьому прем'єр назвав розробку вітчизняної вакцини "видатною новиною".
Це демонструє, що Іспанія може позиціювати себе в авангарді у боротьбі з коронавірусом,
– сказав він.
Також відомо, що наразі вакцину випробували на більш ніж 1 000 добровольцях. Зараз перейшли до другого етапу.
Уряд виділив на розробку вакцини грант у розмірі 15 мільйонів євро.
Що відомо про HipraФармацевтична лабораторія Hipra в основному займається дослідженнями та виробництвом ветеринарних вакцин. Зараз вона працює над двома вакцинами від коронавірусу.
Перша заснована на тій же технології передачі РНК, що і в препаратах Pfizer та Moderna. Друга, яка тільки що отримала схвалення для випробування, використовує рекомбінантний білок, подібний до білка американського виробника ліків Novavax.
Hipra повідомила на своєму сайті, що очікує, що зможе виробляти 600 мільйонів доз вакцини у 2022 році і подвоїти цю цифру наступного року.