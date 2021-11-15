Скоро може з'явитися новий виробник: Іспанія почала тестувати вакцину від COVID

Фармацевтична група Hipra почне тестувати вакцину від коронавірусу іспанського виробництва. Дозвіл на випробування дало тамтешнє агентство з лікарських засобів.

Новий препарат

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. За його словами, Hipra проведе випробування на добровольцях в 10 лікарнях по всій Іспанії.

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При цьому прем'єр назвав розробку вітчизняної вакцини "видатною новиною".

Це демонструє, що Іспанія може позиціювати себе в авангарді у боротьбі з коронавірусом,

– сказав він.

Також відомо, що наразі вакцину випробували на більш ніж 1 000 добровольцях. Зараз перейшли до другого етапу.

Уряд виділив на розробку вакцини грант у розмірі 15 мільйонів євро.