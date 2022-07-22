Які скраби краще не використовувати

Скраб із надто великими та жорсткими частинками може завдати шкоди, спричинивши мікророзриви на поверхні шкіри. Це призведе до сухості, лущення, почервоніння та появи запалень.

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Наприклад, варто уникати скрабів з фруктовими кісточками та вулканічною породою. Більш того, використання скрабів на щоденній основі просто не дасть шкірі відновитися, що теж призведе до сухості та запалення.

Кому не можна використовувати скраби

Не рекомендується використовувати скраби на шкірі з акне. Постійне подразнення призведе до ще більшого почервоніння та збільшення кількості прищів.

Також не варто використовувати скраби людям з дуже чутливою та сухою шкірою. Сухість шкіри свідчить про відсутність жирового захисного бар'єра, тобто цей тип більше схильний до травм і втрати вологи. Жорсткі частинки скрабу точно не зроблять ситуацію кращою.

Коли можна застосовувати скраби

Є засоби з маслами та зволожуючими компонентами у складі, вони захищають шкіру від пересушування і згладять дію частинок, які скрабують. Їх можна застосовувати людям із жирною шкірою. Головне – не перестаратися і не пошкодити шкіру та її захисний бар'єр.