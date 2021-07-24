Натомість чоловік жінки досі перебуває у важкому стані. У Держпродспоживслужбі знайшли виробника риби – розслідування трагедії триває.
До теми Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму
Відомо, що сімейна пара купила в'яленого ляща в одному із супермаркетів міста. Після того, як вони скуштували його, обоє захворіли на ботулізм.
Ботулізм – що це?
Хвороба виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної та вегетативної нервової системи.
Збудник недуги – Clostridium botulinum. Найчастіше він перебуває у ґрунті та утворює спори, які надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів. Так, вони витримують кип'ятіння впродовж 5 годин і гинуть при 120° С через ЗО хвилин.
Симптоми ботулізму
- нудота;
- блювота;
- характерний біль у животі;
- рідке випорожнення без патологічних домішок;
- порушення зору (хворого турбує "сітка" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів);
- спрага, сухість слизових оболонок;
- розлад ковтання;
- може змінитися тембр голосу;
- сильний головний біль;
- запаморочення;
- безсоння;
- загальна слабкість;
- підвищення температури тіла;
- відчуття нестачі повітря, важкість в грудях.