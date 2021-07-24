Скуштували в'ялену рибу: у Запоріжжі від ботулізму померла жінка, а її чоловік у важкому стані

24 липня 2021 , 12:03
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Джерело:

Телеканал Alex UA

У Запоріжжі померла жінка після того, як вона поласувала в'яленою рибою. Медики боролися за її життя майже місяць.

Натомість чоловік жінки досі перебуває у важкому стані. У Держпродспоживслужбі знайшли виробника риби – розслідування трагедії триває.

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Відомо, що сімейна пара купила в'яленого ляща в одному із супермаркетів міста. Після того, як вони скуштували його, обоє захворіли на ботулізм. 

 
Ботулізм – що це?
Хвороба виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної та вегетативної нервової системи.
 
Збудник недуги – Clostridium botulinum. Найчастіше він перебуває у ґрунті та утворює спори, які надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів. Так, вони витримують кип'ятіння впродовж 5 годин і гинуть при 120° С через ЗО хвилин.

Симптоми ботулізму 

  • нудота;
  • блювота;
  • характерний біль у животі;
  • рідке випорожнення без патологічних домішок;
  • порушення зору (хворого турбує "сітка" перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов'язано з паралічем очних м'язів);
  • спрага, сухість слизових оболонок;
  • розлад ковтання;
  • може змінитися тембр голосу;
  • сильний головний біль;
  • запаморочення;
  • безсоння;
  • загальна слабкість;
  • підвищення температури тіла;
  • відчуття нестачі повітря, важкість в грудях.
Автор: Анастасія Кушпіт