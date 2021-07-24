Скуштували в'ялену рибу: у Запоріжжі від ботулізму померла жінка, а її чоловік у важкому стані

У Запоріжжі померла жінка після того, як вона поласувала в'яленою рибою. Медики боролися за її життя майже місяць.

Натомість чоловік жінки досі перебуває у важкому стані. У Держпродспоживслужбі знайшли виробника риби – розслідування трагедії триває.

До теми Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму

Відомо, що сімейна пара купила в'яленого ляща в одному із супермаркетів міста. Після того, як вони скуштували його, обоє захворіли на ботулізм.

Ботулізм – що це? Хвороба виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної та вегетативної нервової системи. Збудник недуги – Clostridium botulinum. Найчастіше він перебуває у ґрунті та утворює спори, які надзвичайно стійкі до впливу хімічних і фізичних факторів. Так, вони витримують кип'ятіння впродовж 5 годин і гинуть при 120° С через ЗО хвилин.

Симптоми ботулізму