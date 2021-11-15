Загалом за півтора року вдалося змінити принципи лікування хворих на коронавірус. Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Тернопільської лікарні швидкої допомоги Лілія Куриляк.

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Вона наголосила, що раніше вони працювали за одним єдиним протоколом. Але вже півтора року, як до нього внесли зміни з додатками. Вони стосувалися, зокрема, медикаментозного лікування.

Зверніть увагу! У Міністерстві охорони здоров'я внесли зміни до протоколу лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. Тепер медики можуть призначати противірусні препарати прямої дії для пацієнтів із груп ризику.



З повним текстом протоколу лікування можна ознайомитися на сайті МОЗ.

Як лікують на Тернопільщині

За її словами, медики за період пандемії навчилися розпізнавати хворих із зони ризику, що допомагає запобігати важким ускладненим випадкам:

За самопочуттям хворої людини у перші дні має спостерігати та пильнувати сімейний лікар,

– зазначила Куриляк.

І додала, що показами для негайної госпіталізації є:

тривала гарячка;

нестабільна сатурація;

хронічні супутні захворювання.

Лілія Куриляк також додала, що більше уваги медики стали приділяти й хворим з постковідними синдромами: депресією, апатією та знесиленням.