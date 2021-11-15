Загалом за півтора року вдалося змінити принципи лікування хворих на коронавірус. Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Тернопільської лікарні швидкої допомоги Лілія Куриляк.
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Вона наголосила, що раніше вони працювали за одним єдиним протоколом. Але вже півтора року, як до нього внесли зміни з додатками. Вони стосувалися, зокрема, медикаментозного лікування.
Як лікують на Тернопільщині
За її словами, медики за період пандемії навчилися розпізнавати хворих із зони ризику, що допомагає запобігати важким ускладненим випадкам:
За самопочуттям хворої людини у перші дні має спостерігати та пильнувати сімейний лікар,
– зазначила Куриляк.
І додала, що показами для негайної госпіталізації є:
- тривала гарячка;
- нестабільна сатурація;
- хронічні супутні захворювання.
Лілія Куриляк також додала, що більше уваги медики стали приділяти й хворим з постковідними синдромами: депресією, апатією та знесиленням.
Яка ситуація з коронавірусом в УкраїніЗа минулу добу, 14 листопада, в Україні виявили 10 802 хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 798 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. На жаль, 442 пацієнти померли.
Загалом за весь час пандемії в країні виявили 3 228 441 випадок COVID-19. 2 642 459 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 77 147 мешканців України.