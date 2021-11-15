Слідкують за постковідом: лікарка розповіла, як у Тернополі лікують хворих на COVID-19

Медики за період пандемії вже навчилися розпізнавати хворих із зони ризику. Більше уваги стали приділяти й пацієнтам з постковідними синдромами.

Загалом за півтора року вдалося змінити принципи лікування хворих на коронавірус. Про це розповіла лікарка-інфекціоністка Тернопільської лікарні швидкої допомоги Лілія Куриляк.

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Вона наголосила, що раніше вони працювали за одним єдиним протоколом. Але вже півтора року, як до нього внесли зміни з додатками. Вони стосувалися, зокрема, медикаментозного лікування.

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За її словами, медики за період пандемії навчилися розпізнавати хворих із зони ризику, що допомагає запобігати важким ускладненим випадкам:

За самопочуттям хворої людини у перші дні має спостерігати та пильнувати сімейний лікар,

– зазначила Куриляк.

І додала, що показами для негайної госпіталізації є:

тривала гарячка;

нестабільна сатурація;

хронічні супутні захворювання.

Лілія Куриляк також додала, що більше уваги медики стали приділяти й хворим з постковідними синдромами: депресією, апатією та знесиленням.