Новий штам має три мутації білка

Нове дослідження провели вчені з Вашингтонського університету на базі лабораторії Vir Biotechnology з Сан-Франциско. Виявилось, що новий варіант має 3 мутації білка з шипами, які він використовує для ослаблення дії наявних вакцин до 70%.

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Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Science, мутації штаму руйнують нейтралізовані антитіла, які виробляються такими вакцинами, як Pfizer і Moderna, і захищають від інфекції.

Деталі дослідження

Крім того, вчені виявили, що спайкові мутації також можуть знизити якість та тривалість природних антитіл, які імунітет людини формує після подолання коронавірусної інфекції.

Таким чином, ефективність вакцин, які представлені наразі, може бути знижена на 50 –70%.

Важливо! Також вчені зафіксували, що в одному з білків-шипів мутація послабила 14 з 34 безпечних для вакцинації антитіл – це знову ж таки свідчить про те, що захист від вакцин може бути значно нижче.

Наразі науковці особливу увагу приділяють вивченню мутації коронавірусу, адже деякі з них уже показали значно вищі показники реплікації та швидкі темпи поширення.

А ось, чи діють проти них вакцини, які є ринку досі достеменно невідомо. Очевидно, що не усі препарати здатні забезпечити такий же захист проти мутацій, як проти початкової версії COVID-19.

Що відомо про штами COVID-19 та ефективність вакцин

Наразі найбільшого занепокоєння викликав варіант Дельта, який вперше зафіксували в Індії. Зокрема, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила штам загрозою. Тож, у світі почали приймати додаткові карантинні та епідеміологічні заходи, аби протидіяти стрімкому поширенню штаму. Втім, штам Дельта уже зафіксували у понад ста країнах.

Щодо ефективності вакцин проти індійського штаму, то наразі про протидію своїх вакцин проти мутації заявили компанії Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson.

Втім, ізраїльські вчені таки заявили про зниження ефективності вакцини Pfizer проти варіанту Дельта. При цьому, згідно з даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, ефективність вакцини проти важкої хвороби і госпіталізації залишається на рівні 93%.