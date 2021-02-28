Прем’єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану зробили щеплення від коронавірусу. Для вакцинації використали препарат китайського виробника Sinopharm.

Це сталось в неділю, 28 лютого. Раніше прем'єр заявив про "найважчі 2 тижні" пандемії COVID-19 в країні.

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Я вакцинований,

– написав Орбан.

В Угорщині, окрім китайської, також схвалили російську вакцину "Супутник V". Водночас чому міністру вкололи саме препарат Sinopharm, а не Pfizer, Moderna і AstraZeneca (які схвалили у ЄС), наразі невідомо.



Прем'єр Угорщини вакцинувався / Фото з фейсбуку Орбана



Орбан вакцинувався китайським препаратом / Фото з фейсбуку Орбана

Зауважимо! Угорщина цього тижня стала першою країною Європейського Союзу, яка почала вакцинацію китайським препаратом – попри те, що він наразі не був схвалений на рівні ЄС.

Вакцинація президента Угорщини

Вакциною Sinopharm 27 лютого вакцинувався президент Угорщини Янош Адер. Він висловив сподівання, що незабаром країна переможе коронавірус і "пандемія залишиться позаду".

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