Слідом за президентом: Орбан зробив щеплення китайською вакциною від COVID-19

Прем’єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану зробили щеплення від коронавірусу. Для вакцинації використали препарат китайського виробника Sinopharm.

Це сталось в неділю, 28 лютого. Раніше прем'єр заявив про "найважчі 2 тижні" пандемії COVID-19 в країні.

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Я вакцинований,

– написав Орбан.

В Угорщині, окрім китайської, також схвалили російську вакцину "Супутник V". Водночас чому міністру вкололи саме препарат Sinopharm, а не Pfizer, Moderna і AstraZeneca (які схвалили у ЄС), наразі невідомо.



Прем'єр Угорщини вакцинувався / Фото з фейсбуку Орбана



Орбан вакцинувався китайським препаратом / Фото з фейсбуку Орбана

Вакцинація президента Угорщини

! Угорщина цього тижня стала першою країною Європейського Союзу , яка почала вакцинацію китайським препаратом – попри те, що він наразі не був схвалений на рівні ЄС.

Вакциною Sinopharm 27 лютого вакцинувався президент Угорщини Янош Адер. Він висловив сподівання, що незабаром країна переможе коронавірус і "пандемія залишиться позаду".

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