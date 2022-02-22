Дослідження показало, що можна модифікувати евазини так, щоб вони зв’язувалися з точною групою білків людини (хемокінів), допомагаючи придушити запалення. Це нове відкриття дозволяє розробити нових вкрай необхідних методів лікування запальних захворювань.

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Слина кліщів проти важких захворювань

Запальні захворювання, такі як атеросклероз, артрит, псоріаз, астма і розсіяний склероз, мають одне і те ж основне явище, при якому лейкоцити організму атакують певні тканини. Білі кров’яні клітини притягуються до цих тканин класом білків (хемокінів), які виробляються в уражених тканинах (наприклад, стінка кровоносних судин при атеросклерозі, суглоби при артриті). Націлюючись на хемокіни, евазини блокують рух білих кров’яних тілець і внаслідок цього й пошкодження тканин.

Нові ліки

Як правило, кожен вид кліщів виділяє коктейль евазинів, тим самим досягаючи широкого спектра придушення запальної реакції господаря, дозволяючи кліщу харчуватися протягом тривалого періоду, не турбуючи господаря.

Однак деякі хемокіни беруть участь у запальних захворюваннях, тоді як інші необхідні для нормальної імунної функції організму. Тому для терапевтичних застосувань важливо модифікувати евазини, щоб вони були спрямовані лише на хемокіни, які викликають захворювання.

Нині не існує протизапальних засобів, спрямованих на хемокінову систему, що робить цю роботу надзвичайно важливою, оскільки вона відкриває абсолютно новий шлях для протизапальних ліків. Але все ще потрібна подальша робота, щоб ці біомолекули не мали нецільових ефектів,

– зазначили науковці.

Раніше науковці виявили, що розмарин може бути непоганою зброєю проти коронавірусу. А якщо конкретніше – сполука, яку містить ця рослина.