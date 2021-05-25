Сліпій людині змогли повернути зір за допомогою оптогенетики

Лікарі вперше добилися функціонального відновлення зору при нейродегенеративних ураженнях сітківки за допомогою оптогенетичних методів.

Оптогенетична терапія

Оптогенетична терапія – техніка, при якій впливають світлом на генетично змінені нейрони. В результаті генної терапії на поверхні клітин сітківки можуть з'являтися світлочутливі іонні канали. У 2010 році цей метод був названий методом року Nature Methods. Однак раніше при його допомозі вчені ще не відновлювали зір людям.

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Новий тип оптогенетичної терапії розробили для відновлення зору вже на пізніх стадіях пігментного ретиніту. Вчені очікують, що він може працювати, незалежно від того, яка мутація викликала ретиніт.

Пігментний ретиніт – що це? Спадкове захворювання очей, яке призводить до втрати зору. Його можуть викликати мутації в 71 гені, які в різний спосіб порушують роботу сітківки (оболонки ока, яка відповідає за зір). При цій хворобі відбувається дегенерація фоторецепторів (клітин, що реагують на світло).

Відновлення зору

Вчені описали клінічний випадок чоловіка 58 років, який осліп внаслідок пігментного ретиніту майже 40 років тому. Лікарі частково повернули йому зір за допомогою оптогенетичного лікування. Це перший випадок функціонального відновлення зору таким методом при нейродегенеративному ураженні очей.

Лікарі з Франції та Швейцарії ввели пацієнтові аденовірусний вектор, який доставив до нейронів сітківки гени, які зробили їх чутливими до світла. Стимулювання цих клітин проводиться за допомогою спеціальних окулярів, які містять спеціальну камеру. Вона знімає в режимі реального часу та трансформує картинку у світлові сигнали, які проєктує на сітківку. Ці сигнали активують клітини, які були змінені за допомогою генетичної терапії, дозволяючи людині орієнтуватися по світлових сигналах при виконанні різних завдань.

Нове лікування дозволило раніше сліпому пацієнтові під час носіння окулярів розпізнавати предмети, рахувати, визначати розташування об'єктів.

Відновлення зору: дивитись відео