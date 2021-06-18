Словаччина не знає, що робити з "Супутником V" – нема охочих щеплюватися

Влада Словаччини шукає рішення, що робити з нещодавно закупленою вакциною у Росії "Супутник V". Річ у тім, що охочих щепитися цим препаратом удесятеро менше, ніж треба.

Не допомогло навіть скасування цензу за віком. Тим часом до серпня спливе термін придатності російського препарату.

До слова Документ про вакцинацію "Супутником V" не дає права на в'їзд в Україну, – МВС

"Супутник V" у Словаччині: країна отримала не тільки вакцину, а й проблему

"Супутник V" доступний для вакцинування у Словаччині з 7 червня. Трохи більше за 5 тисяч людей отримали першу дозу, і ще майже 6 тисяч – в черзі.

Але загалом у країни є 200 тисяч доз (тобто, на 100 тисяч людей), і що з ними тепер робити – влада не знає.

Треба зауважити, що бажання вакцинуватися у словаків загалом дещо впало – через літо, пору відпусток, і покращення епідемічної ситуації. Однак термін дії вакцини від цього довшим не стане:

Перша доза "Супутника V" стане непридатною до використання вже в липні, а друга – в серпні.

Що тепер буде робити Словаччина з непотрібною, як виявилося, вакциною

Місцеве міністерство охорони здоров’я спробувало залучити більше людей, знизивши віковий ценз (дозволили брати щеплення російським препаратом пенсіонерам).

Та це не допомогло (до черги долучилися тільки майже 400 людей).

16 червня міністр охорони здоров’я Володимир Ленгварскі після засідання уряду заявив, що "Супутник V" можна продати або подарувати іншим державам. Але сам же додав, що навряд чи її хтось купить до закінчення строку придатності.

І тут варто нагадати: саме Ленгварскі у квітні 2021 запевняв, що у Словаччині є величезна кількість людей, які хочуть вакцинуватися саме і тільки препаратом із Росії.

Скандал у Словаччині навколо "Супутника V": коротко

200 тисяч доз "Супутника V" коштували Словаччині 1,99 мільйона євро. Якщо продати чи віддати її комусь не вдасться, доведеться витратити ще чималеньку суму на утилізацію залишків простроченого препарату.

Закупівля вакцини в Росії, окрім грошей, коштувала Словаччині й уряду:

Річ у тім, що рішення про угоду прийняв прем'єр-міністр Ігор Матович, хоча 2 з 4 партій коаліції були категорично проти (Словаччина – частина ЄС, а там "Супутник V" не визнаний, а ще й частина НАТО).

Глава уряду при цьому заявляв, що саме цю вакцину хочуть аж пів мільйона словаків. Однак отримав велетенську порцію критики, і 30 березня пішов у відставку.

Російська вакцина ж до Словаччини таки прибула. І навіть зрештою отримала схвалення до використання. Утім, використання її наразі безуспішне.

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