Словаччина відмовилася від "Супутник V"

Термін придатності вакцини "Супутник V", яку отримала Словаччина, закінчується в середу 1 вересня. За словами речниці Міністерства охорони здоров'я, вчора, 30 серпня, на другу дозу цієї вакцини чекали ще 6 людей.

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Станом на 30 серпня в Словаччині ввели 37 021 дозу вакцини "Супутник V". Всього в Словаччині цією вакциною вакциновано трохи більш як 18 500 осіб.

Криза в Словаччині через "Супутник V"