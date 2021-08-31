Словаччина припинила використання російської вакцини "Супутник V"
31 серпня 2021 , 13:15Читать новость на русском
Джерело:Aktuality
У Словаччині 31 серпня закінчується вакцинація російською вакциною "Супутник V" і більше її застосовувати не планують. Це остання дата, коли можна було отримати другу дозу цієї вакцини.
Словаччина відмовилася від "Супутник V"
Термін придатності вакцини "Супутник V", яку отримала Словаччина, закінчується в середу 1 вересня. За словами речниці Міністерства охорони здоров'я, вчора, 30 серпня, на другу дозу цієї вакцини чекали ще 6 людей.
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Станом на 30 серпня в Словаччині ввели 37 021 дозу вакцини "Супутник V". Всього в Словаччині цією вакциною вакциновано трохи більш як 18 500 осіб.
Криза в Словаччині через "Супутник V"
- Ще у березні цього року тодішній прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович без узгодження з коаліційними партнерами уклав договір з Росією про постачання "Спутник V".
- Тоді через такий крок прем'єра-міністра в країні розгорнулася урядова криза. Внаслідок неї Матович був змушений піти у відставку з посади глави уряду, нині він працює міністром фінансів.
- Після цього Міністерство охорони здоров’я Словаччини продало назад Росії 160 000 доз вакцин "Супутник V".
- У МОЗ країни зазначили, що російська сторона викупила вакцину за тією ж ціною, за якою вона була продана Словаччині – майже 10 доларів за дозу
- Всього Словаччина закупила 200 тисяч доз "Супутник V", а залишила собі 40 тисяч.