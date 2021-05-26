Словаччина схвалила використання російської вакцини "Супутник V"

Уряд Словаччини дав дозвіл почати вакцинацію російською вакциною "Супутник V". Препарат закупили ще в березні 2021 і термін придатності препарату скоро закінчиться.
Відповідне рішення ухвалив уряд Словаччини, незважаючи на відсутність рішення щодо російської вакцини Європейського регулятора.
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Вакцинація 200 000 осіб саме цим препаратом має початися не пізніше 7 червня. , оскільки термін придатності першої партії вакцин закінчується в липні, другий – в серпні. До слова, після поставки вакцини Державний інститут по контролю ліків Словаччини оголосив, що поставлена в країну вакцина за складом, який відрізняється від заявленої.
Очільник МОЗ Словаччини Володимир Ленгварскій додав, що виступає за застосування вакцин, схвалених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), тоді як "Супутник" такого дозволу не отримав.
Відомо, що Словаччина заплатила по 17 євро за дві дози. За словами Ленгварського, словацькій стороні "ймовірно, не варто сумніватися в безпеці вакцини".
Що відомо про "Супутник V": коротко
- За інформацією The Lancet, "Супутник V" заснований на аденовірусі людини, а він викликає застуду. Препарат перебуває на розгляді EMА.
- Медичний журнал опублікував попередні результати третьої фази випробувань вакцини. Ефективність "Супутника V" оцінили на рівні вище за 91%.
- В Росії вже використали близько 2 мільйонів доз препарату.
- Важливо, 8 лютого 2021 року російську вакцину офіційно заборонили в Україні.