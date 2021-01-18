У Словаччині 18 січня знову стартувало масове тестування на COVID-19. Таку практику країна використовує не вперше. Там запевнили, що спосіб дієвий, а тому використовують його ще раз.

З 26 січня по 7 лютого у Словаччині також посилюють заборона на вихід з дому. На роботу зможуть ходити тільки ті, у кого є негативний тест на коронавірус, повідомляє Deutsche Welle.

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Як відомо, всього в країні живуть приблизно 5,5 мільйона осіб.

Довідка. На COVID-19 з початку пандемії захворіли понад 95 мільйонів осіб у всьому світі. З них понад 2 мільйони померли від ускладнень, які спричинила недуга. Водночас одужали – більше ніж 68 мільйонів пацієнтів.

Масове тестування у Словаччині: як це відбувається