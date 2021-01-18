Словаччина знову протестує на COVID-19 усіх громадян: як це відбувається
У Словаччині 18 січня знову стартувало масове тестування на COVID-19. Таку практику країна використовує не вперше. Там запевнили, що спосіб дієвий, а тому використовують його ще раз.
З 26 січня по 7 лютого у Словаччині також посилюють заборона на вихід з дому. На роботу зможуть ходити тільки ті, у кого є негативний тест на коронавірус, повідомляє Deutsche Welle.
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Як відомо, всього в країні живуть приблизно 5,5 мільйона осіб.
Масове тестування у Словаччині: як це відбувається
- Перший етап загальнонаціонального тестування на коронавірус відбувся у Словаччині 31 жовтня. Вже 7 – 8 листопада провели друге масове тестування у Словаччині.
- Людям робили тест, а результати повідомляли у запечатаному конверті вже через 15 – 30 хвилин.
- Однак проблема в тому, що такий тест на антиген швидкий, але не має високої гарантії точності. Значно надійнішими є ПЛР-тести.
- Якщо у людини немає негативного результату тесту – її не пускають до державних установ. Ба більше, людей навіть відмовляються обслуговувати у громадських закладах.
- У разі, якщо людина отримає позитивний результат тесту – їй необхідно самоізолюватися на 10 днів.
- Якщо ж людина відмовляється здати тест, то їй все одно необхідно самоізолюватись.
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