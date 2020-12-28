У Словаччині чиновникам, зараженим коронавірусом, дозволили працювати з офісу. Однак такі люди мусять дотримуватися максимальних заходів епідеміологічної безпеки.

Право працювати з офісів мають також люди, які контактували із зараженими коронавірусом. Про це повідомляє TA 3.

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На кого поширюється дозвіл

Президента;

прем'єр-міністра;

парламентарів;

главу Конституційного Суду;

генпрокурора;

Офіційні особи мають право прийти до офісу, якщо цього вимагатимуть державні інтереси або необхідно буде терміново прийняти якесь важливе рішення.

Словаччина вже розпочала вакцинацію від коронавірусу. Президентка країни Зузана Чапутова вакцинувалася у прямому ефірі.

Зверніть увагу! Через пандемію коронавірусу Словаччина хоче продовжити у країні надзвичайний стан. Для цього планують внести зміни до Конституції. Детальніше читайте тут.