Словенія оголосила про закінчення епідемії коронавірусу

Влада Словенії у вівторок провела пресконференцію, на якій знову оголосила про закінчення епідемії COVID-19 у країні.

Міністерство охорони здоров’я Словенії оголосило про закінчення епідемії коронавірусу в країні з 16 червня.

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У Словенії формально закінчена епідемія, але боротьбу проти коронавірусу ще не завершено. Так, вакцинація залишається ключовим заходом контролю за епідемією,

– заявив міністр охорони здоров’я Словенії Янез Поклукар.

У Словенії зберігається вимога щодо носіння масок у закритих приміщеннях, а також обмеження щодо кількості присутніх у приміщеннях і дотримання дистанції.

У МОЗ Словенії підкреслили, що епідеміологічна ситуація в країні покращилася завдяки всім тим, хто дотримувався коронавірусних обмежень та вакцинувався. Кампанія вакцинації також продовжується.

"Це були важкі 18 місяців. Епідемія поставила перед нами безліч труднощів. Нам вдалося вистояти завдяки нашій співпраці і солідарності, але ми ще не перейшли фінішну лінію", – зазначив державний секретар Міністерства охорони здоров’я Франк Віндішар.

Віндішар також закликав громадян якомога швидше пройти вакцинацію.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу