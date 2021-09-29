Словенія припинила використання Johnson & Johnson після смерті людини

29 вересня Словенія тимчасово призупинила вакцинацію препаратом Johnson & Johnson. У країні розслідують випадок смерті 20-річної жінки, яка померла від крововиливу в мозок і згустків крові через кілька днів після щеплення.

27 вересня жінку госпіталізували у важкому стані – за декілька днів після вакцинації Johnson & Johnson. Експерти, які консультують уряд, рекомендували тимчасово припинити використання препарату.

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Міністерство охорони здоров'я закликало Інститут громадської охорони здоров'я тимчасово призупинити вакцинацію препаратом Janssen до тих пір, поки не будуть з'ясовані всі деталі, пов'язані з цим випадком,

– сказав під час пресконференції в Любляні міністр охорони здоров'я Янез Поклукар.

До речі, в країні вакцинувалися вже понад 120 000 людей. Повідомляється, що є одна підтверджена смерть внаслідок щеплення.

У Словенії вакциновано близько 47% населення, що є одним з найнижчих показників в Європейському союзі.

У спробі наростити темпи вакцинації уряд наказав щепитися всім державним службовцям до 1 жовтня. Попит

на Johnson & Johnson збільшився за останні тижні, тому що це єдина вакцина, яка не потребує двох уколів.

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