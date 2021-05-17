У "Слузі народу" пояснили, чому зараз зручний час для відставки Степанова

У "Слузі народу" вважають, що саме зараз найзручніший час для того, щоб звільнити Максима Степанова з посади глави МОЗ. Адже нині в Україні немає "червоних" регіонів, а третя хвиля коронавірусу закінчилась.

Про це повідомила заступниця голови провладної фракції Євгенія Кравчук під час спілкування з журналістами 17 травня.

Читайте також Більшість українців проти звільнення міністра охорони здоров'я, – опитування

Народна депутатка зазначила, що четверту хвилю COVID-19 в Україні чекають восени. За її словами, а досі немає власних розробок вакцини та нічого невідомо по закупівельних контрактах препаратів на наступний рік.

Окрім цього, вона поділилась інсайдерською інформацією про те, що у компанії Pfizer ще влітку очікували, коли Максим Степанов вийде на контакт з приводу вакцини. У підсумку налагоджувати зв'язки довелось президенту.

Відставка Степанова: що відомо

До Верховної Ради 14 травня надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку очільника МОЗ.

Водночас глава "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що добровільно Максим Степанов йти з посади не збирається. Однак його звільнення готові підтримати 95 – 99% фракції.

Нардеп назвав одну з причин звільнення. За його словами, це менеджерські помилки при організації процесу вакцинації, адже Україна отримала препарати пізніше, ніж інші країни.

У Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не рекомендували відправляти Максима Степанова у відставку. За те, щоб міністр пішов з посади, було лише 7 голосів і одразу 7 – проти.

До теми Чому вирішили "прибрати" Степанова