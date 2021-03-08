У "Слузі народу" наголосили, що звільняти з посади голову МОЗ Максима Степанова буде безвідповідально. Адже міністру таки вдалось домовитись про постачання в Україну 20 мільйонів доз вакцини.

Про це повідомив нардеп зі "Слуги народу" Павло Фролов в ефірі одного з українських телеканалів. Саме Степанов, вважає Фролов, закладав стратегію вакцинації.

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Нардеп Фролов пропонує зачекати з рішенням щодо Степанова

Міністр, нагадав нардеп, вже повідомив, що досягнута домовленість про постачання 20 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Та й за словами Степанова, кожен охочий українець зможе щепитись проти COVID-19 до кінця року.

Тому давайте почекаємо, дійсно, зараз темпи (вакцинації – 24 канал) дуже малі, але такі країни, як Японія, як Південна Корея почали, мені здається, вакцинацію пізніше, ніж Україна. І не всі європейські країни ще почали,

– заявив Фролов.

У "Голосі" кажуть, що питання Степанова вирішують в ОП

Зазначимо, що раніше нардепка від "Голосу" Ольга Стефанищина повідомила, що питання відставки Степанова вирішують в Офісі Президента. Також парламентарка назвала звіт міністра у Верховній Раді 5 березня "паркетною доповіддю".

Цікаво! Сам міністр чутки про своє звільнення пояснює тим, що він "незручний для багатьох нардепів". На думку спікера Володимира Разумкова, шанси Степанова залишитись на посаді – 50 на 50.