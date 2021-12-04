Смачна зброя проти погладшання: чорнослив може врятувати від набору ваги

Зима тільки почалася, а ви вже відчуваєте, що набрали? Нове дослідження виявило смачну закуску, яка контролює апетит та може запобігти погладшанню.

Про цікаві властивості чорносливу дізналися дослідники з Ліверпульського університету. Вони виявили, що саме чорнослив допомагає краще контролювати споживання їжі та зменшує апетит.

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Люди, які їли чорнослив більше, ніж зазвичай, почали споживати менше калорій та навіть почали втрачати зайву вагу.

Звідки взявся чорнослив? Ця закуска прийшла до нас ще з Єгипту. Древні єгиптяни сушили сливи ще у VI столітті до нашої ери. Згодом традицію споживання чорносливу перейняли римляни. В Україні закуска з’явилася аж у XVII столітті, як вишуканий десерт.

Чорнослив тамує апетит

Вчені провели 12-тижневий тест, у якому взяли участь 2 контрольні групи. Одні їли чорнослив та дотримувалися своєї звичної дієти, а інші не споживали сушених слив, а їли, як зазвичай.

Результати показали, що чорнослив вплинув на апетит тестувальників – люди хотіли менше їсти.

Ці дослідження демонструють, що сушені фрукти можуть як викликати ситість, так і включатися в раціон під час контролю ваги,

– зазначив президент Європейської асоціації з вивчення ожиріння Джейсон К. Г. Халфорд.

Чорнослив впливає на апетит / Фото Getty Images

Сушені сливи дозволяють легше схуднути

Науковці також дослідили кількість ваги, яку втратив кожний тестувальник за 12 тижнів. Вчені виявили, що учасники групи, які споживали чорнослив, втратили трохи більше ваги, ніж ті, хто його не їв.

Експеримент показує, що насичений поживними речовинами чорнослив може забезпечити перевагу перед іншими виборами закусок завдяки його сприятливому впливу на ситість та контроль апетиту,

– зазначив співавтор дослідження Андреа Н. Джанколі.

За словами Халфорда, це – перші дані, які показали таку результативність та відсутність побічних ефектів у людей.